Téléthon Arthez-de-Béarn, 9 décembre 2023, Arthez-de-Béarn.

Arthez-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Sur la place du Palais : Les pompiers proposeront leurs animations habituelles : tours du village en camion, lavage de véhicules et vente de porte-clés par les JSP.

Les Gaouyous tiendront un stand de pâtisseries et objets issus de leur atelier créatif.

10h, salle socioculturelle : Départ de la marche de 6 kms..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the Place du Palais: The firefighters will be offering their usual entertainment: truck tours of the village, vehicle washing and key-ring sales by the JSP.

The Gaouyous will have a stand selling pastries and objects from their creative workshop.

10 a.m., salle socioculturelle: Start of the 6 km walk.

En la plaza del Palacio: los bomberos ofrecerán su animación habitual: recorrido por el pueblo en camión, lavado de vehículos y venta de llaveros a cargo de la JSP.

Los Gaouyous tendrán un puesto de venta de pasteles y objetos de su taller creativo.

10.00 h, Salle Socioculturelle: inicio de la marcha de 6 km.

Auf dem Place du Palais: Die Feuerwehr wird ihre üblichen Animationen anbieten: Rundfahrten durch das Dorf mit einem Lastwagen, Fahrzeugwäsche und Verkauf von Schlüsselanhängern durch die JSP.

Die Gaouyous werden einen Stand mit Gebäck und Gegenständen aus ihrem Kreativatelier betreiben.

10 Uhr, Salle socioculturelle: Start der 6 km langen Wanderung.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Coeur de Béarn