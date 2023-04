Fêtes locales Espace socioculturel Arthez-de-Béarn Catégories d’Évènement: Arthez-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes locales Espace socioculturel, 18 août 2023, Arthez-de-Béarn. Repas animé avec le groupe ADN.

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-18 . .

Espace socioculturel Place Cézaire

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Animated meal with the ADN group Comida animada con el grupo ADN Animiertes Essen mit der Gruppe ADN Mise à jour le 2023-03-07 par OT Coeur de Béarn

Détails Catégories d’Évènement: Arthez-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Espace socioculturel Adresse Espace socioculturel Place Cézaire Ville Arthez-de-Béarn Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Espace socioculturel Arthez-de-Béarn

Espace socioculturel Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arthez-de-bearn/

Fêtes locales Espace socioculturel 2023-08-18 was last modified: by Fêtes locales Espace socioculturel Espace socioculturel 18 août 2023 Espace socioculturel Arthez-de-Béarn

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques