Atelier : Chimie de la cuisine 2 place Cézaire, 15 avril 2023, Arthez-de-Béarn.

Siphon, seringue et tube en main, transformez les fourneaux en un laboratoire d’expériementation culinaire. Avec les principes de la physique et de la chimie, réalisez des recettes de cuisine moléculaire étonnantes..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

2 place Cézaire Bibliothèque

Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Siphon, syringe and tube in hand, turn the stove into a culinary experimentation laboratory. Using the principles of physics and chemistry, create amazing molecular cooking recipes.

Sifón, jeringuilla y tubo en mano, convierte los fogones en un laboratorio de experimentación culinaria. Utilizando los principios de la física y la química, crea sorprendentes recetas de cocina molecular.

Mit Siphon, Spritze und Rohr in der Hand verwandeln Sie den Herd in ein kulinarisches Experimentierlabor. Mit den Prinzipien der Physik und Chemie zaubern Sie verblüffende Rezepte aus der Molekularküche.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Coeur de Béarn