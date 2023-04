Visite commentée 50 Route du Soulor, 18 juillet 2023, Arthez-d'Asson.

Visite commentée sur le Circuit découverte d’Arthez d’Asson avec l’Association Fer et Savoir-Faire. Venez faire une visite guidée pour découvrir :

– l’histoire des forges qui ont fabriqué du fer pendant près de 3 siècles de 1588 à 1856,

– la création du village d’Arthez d’Asson

– les relations parfois orageuses entre propriétaires des forges et la population agropastorale.

– la centrale hydro-électrique

– le train de Baburet

Réservations conseillées..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 17:00:00. EUR.

50 Route du Soulor Mairie

Arthez-d’Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Guided tour on the discovery circuit of Arthez d’Asson with the Association Fer et Savoir-Faire. Come and take a guided tour to discover :

– the history of the forges which manufactured iron for nearly 3 centuries from 1588 to 1856,

– the creation of the village of Arthez d’Asson

– the sometimes stormy relations between the owners of the forges and the agropastoral population.

– the hydro-electric power station

– the train of Baburet

Reservations recommended.

Visita guiada al circuito de descubrimiento de Arthez d’Asson con la Asociación Fer et Savoir-Faire. Venga a hacer una visita guiada para descubrir

– la historia de las fraguas que fabricaron hierro durante casi 3 siglos, de 1588 a 1856,

– la creación del pueblo de Arthez d’Asson

– las relaciones, a veces tormentosas, entre los propietarios de las ferrerías y la población agropastoril.

– la central hidroeléctrica

– el tren de Baburet

Se recomienda reservar.

Kommentierte Besichtigung auf dem Circuit découverte d’Arthez d’Asson mit der Association Fer et Savoir-Faire. Kommen Sie mit auf eine geführte Tour und entdecken Sie :

– die Geschichte der Schmieden, die fast drei Jahrhunderte lang von 1588 bis 1856 Eisen hergestellt haben,

– die Gründung des Dorfes Arthez d’Asson

– die manchmal stürmischen Beziehungen zwischen den Besitzern der Schmieden und der agropastoralen Bevölkerung.

– das Wasserkraftwerk

– der Zug von Baburet

Reservierungen werden empfohlen.

