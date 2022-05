Arthémusic s’amuse Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Arthémusic s’amuse Romans-sur-Isère, 1 juin 2022, Romans-sur-Isère. Arthémusic s’amuse Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

2022-06-01 – 2022-06-01 Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire

Romans-sur-Isère Drôme EUR En duo ou en groupe, les 11 comédiens vous embarquent avec eux dans l’univers de l’humour.

Des sketchs à découvrir ou redécouvrir avec sourires, rires et détente. +33 6 33 38 60 10 Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Ville Romans-sur-Isère lieuville Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Arthémusic s’amuse Romans-sur-Isère 2022-06-01 was last modified: by Arthémusic s’amuse Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 1 juin 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme