Dompter la lune Arthemusa Arles, 12 novembre 2023, Arles.

Arthémusa propose à nouveau une journée complète autour du rythme.

Bayram Varsak, percussionniste et danseur marseillais d’origine kurde vous initiera à la pratique du Daf, tambour traditionnel kurde, et aux rythmes spécifiques des pays balkaniques et méditerranéens.

Bayram fournira les instruments sur cette journée à toutes les personnes inscrites.

Il n’est pas nécessaire d’avoir une connaissance théorique musicale pour participer .

Privilégier une tenue confortable.

La journée découverte se déroulera au local Arthémusa:

7 rue Vasco Corsi

13200ARLES

Vous pouvez venir :

– en bus: ligne 3 arret Saladelles (attention aux horaires du dimanche)

– en vélo : à 7 mn depuis le centre ville, nous pourrons stocker les vélos de façon sécurisée

– a pieds: en 20mn depuis le centre-ville

– en voiture: stationnement aisé et gratuit dans le quartier.

Nous vous demandons cependant de ne pas surcharger la rue pour le confort des riverains et de privilégier le covoiturage pour notre planète chérie

Votre participation est gérée par Hello Asso.

L’accès se fera après inscription à la journée (50euros) + Adhésion (minimum de 2euros)

La pause méridienne se fera autour d’un repas tiré du sac.

Nous nous faisons une joie de vous accueillir à nouveau, pour vous faire découvrir cette culture.

infos à :

arthemusa@gmail.com

Arthemusa 7, rue Vasco Corsi,13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 10 34 63 83

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T10:30:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00

arthémusa