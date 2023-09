Les trucs de pro : la flûte traversière Arthemusa Arles, 15 octobre 2023, Arles.

Les trucs de pro : la flûte traversière Dimanche 15 octobre, 10h00 Arthemusa tarif dans la description, accès sur inscription

UNE EXCLUSIVITÉ SUR ARLES

Mina GHOBRIAL propose une journée complète autour de la pratique de la flûte traversière.

Gagnant de nombreux prix internationaux (Convention de Nice, Egyptian Suprême Cultural Council…), il côtoie les plus grands flûtistes internationaux (Sir James Galway, William Benett, Maxence Larrieu) lors des conventions ou il est appelé à donner des masterclasses.

Il fut également flûtiste principal de l’orchestre du Divan Orchestra sous la direction de Daniel Barenboïm.

Mina est également reconnu pour sa pratique actuelle du répertoire contemporain, notamment avec la technique de Beatboxing qu’il a développé aux cotés de son ami Greg Patillo.

Entre deux voyages, Mina propose spécialement chez Arthémusa une journée à destination des flûtistes de niveau intermédiaire (autonomes sur leur instrument), afin de transmettre sa routine, méthode, trucs et astuces.

Ambiance studieuse et conviviale assurée.

—————————————————————–

AU PROGRAMME:

– Echauffement

– Développement du son

– Développement de la technique

– Improvisation

– Création

– Mise en situation de représentation

Repas partagé le midi

Café/ Thé/ gateaux offerts

Tarif journée: 80 euros

ATTENTION PLACES LIMITÉES

Inscriptions à:

arthemusa@gmail.com

—————————————————————-

COMMENT VENIR?

Le local Arthémusa est situé au 7 rue Vasco Corsi, quartier Trinquetaille, limitrophe Fourques.

‍♂️25 mn depuis les arènes

ligne 3 arrêt Saladelles

5 mn depuis le centre

Stationnement gratuit dans le quartier.

Afin de conserver l’entente cordiale que nous entretenons avec le voisinage nous vous prions si possible de ne pas encombrer la rue et de privilégier le covoiturage (la planète vous en remerciera, et nous aussi ;-))

