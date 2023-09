Mabon, fête de l’équinoxe Arthemusa Arles, 24 septembre 2023, Arles.

Premier événement de l’année chez Arthémusa, à l’occasion de l’équinoxe et du passage à l’automne, célébré dans la culture celte sous le nom de MABON.

Une journée complète en famille entre bien-être et musique avec nos partenair’amis Delphine Capron de l’association de l’arbre-phare, ainsi que Sophie Bovero et Odile Baraghini de l’association Paume de Reinette.

PROGRAMME

10h15

– enfants à naître jusqu’à l’acquisition de la marche : massage bien-être avec Odile

– 1 à 3 ans: Tout petits musiciens avec Manon

A 11h15

– 3/5ans: Conte en yoga avec Sophie

REPAS PARTAGÉ TIRÉ DU SAC

A 13H30

– Pour ceux qui le souhaitent : sieste musicale

– Fais ta potion avec Odile

– Creuse ta courge (Apporter sa citrouille) avec Fabienne

A 15H

– Dès 5 ans Conte celtique « Les Enfants de Lir » avec Delphine

GOÛTER

A 16H

– Dès 5 ans conte celtique « Les enfants de Lir » avec Delphine

– Dès 6 ans conte en yoga avec Sophie

Inscription à arthemusa@gmail.com ou 0610346383

En fonction des places disponibles

Tarifs:

Adhésion à Arthémusa à partir de 2euros

MASSAGE BIEN-ÊTRE

TOUT-PETITS MUSICIENS

CONTE CELTIQUE

CONTE EN YOGA

10euro par activité

3 Activités = 25euros

SIESTE & NGONI, FAIS TA POTION et CREUSE TA COURGE- GRATUIT

BUVETTE JUS DE FRUITS FRAIS SUR PLACE

(1 adhésion = 1 jus offert)

Comment venir?

Le local Arthémusa est situé au 7 rue Vasco Corsi, quartier Trinquetaille, limitrophe Fourques.

‍♂️25 mn depuis les arènes

ligne 3 arrêt Saladelles

5 mn depuis le centre

Stationnement gratuit dans le quartier.

Afin de conserver l’entente cordiale que nous entretenons avec le voisinage nous vous prions si possible de ne pas encombrer la rue et de privilégier le covoiturage (la planète vous en remerciera)

Au plaisir de vous retrouver pour célébrer ce moment ensemble.

