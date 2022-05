Arth Maël : ONB – A la découverte de Nicolas Ellis Ploërmel, 15 mai 2022, Ploërmel.

Arth Maël : ONB – A la découverte de Nicolas Ellis Salle La Mennais Rue de Guibourg Ploërmel

2022-05-15 – 2022-05-15 Salle La Mennais Rue de Guibourg

Ploërmel Morbihan

Autour des œuvres emblématiques de l’époque classique, le Concerto pour violon n°1 de Mozart et sa symphonie n°36, l’Orchestre National de Bretagne propose deux œuvres de compositeurs qui prennent l’époque classique comme un point de départ.

D’une part, Igor Stravinsky et son Dumbarton Oaks écrit dans un style néoclassique, que Stravinsky a pratiquement inventé. Librement inspiré de Mozart et d’autres compositeurs de l’époque, Stravinsky ajoute une énergie et un sens supplémentaire au rythme.

D’autre part, Alexis Savelief, le compositeur en résidence à l’ONB, avec son œuvre Les Plumes de l’Océan, qui nous emmène vers de nouveaux horizons.

Ce concert est placé sous la baguette du jeune chef d’orchestre québécois, Nicolas Ellis, avec le soliste Hugues Borsarello au violon.

Concert à 15h

poleculturel@ploermelcommunaute.bzh +33 2 97 74 08 21

Autour des œuvres emblématiques de l’époque classique, le Concerto pour violon n°1 de Mozart et sa symphonie n°36, l’Orchestre National de Bretagne propose deux œuvres de compositeurs qui prennent l’époque classique comme un point de départ.

D’une part, Igor Stravinsky et son Dumbarton Oaks écrit dans un style néoclassique, que Stravinsky a pratiquement inventé. Librement inspiré de Mozart et d’autres compositeurs de l’époque, Stravinsky ajoute une énergie et un sens supplémentaire au rythme.

D’autre part, Alexis Savelief, le compositeur en résidence à l’ONB, avec son œuvre Les Plumes de l’Océan, qui nous emmène vers de nouveaux horizons.

Ce concert est placé sous la baguette du jeune chef d’orchestre québécois, Nicolas Ellis, avec le soliste Hugues Borsarello au violon.

Concert à 15h

Salle La Mennais Rue de Guibourg Ploërmel

dernière mise à jour : 2022-04-28 par