Arth Maël: La vie animée de Nina W – Théâtre d'images et de marionnettes Mauron

Morbihan

Arth Maël: La vie animée de Nina W – Théâtre d'images et de marionnettes Mauron

2022-03-12

2022-03-12 – 2022-03-12

Mauron Morbihan Mauron Nina Wolmark est entre autres la scénariste des dessins animés Ulysse 31 et Les Mondes engloutis et l’adaptatrice de Rahan, Fils des Âges Farouches.

Ces séries, les premières à voir le jour en France sont devenues cultes et furent adaptées dans le monde entier.

Ce spectacle s’inspire librement du parcours de Nina, née pendant la seconde guerre mondiale quelque part en Biélorussie, ses parents fuyants les bombardements de leur ville natale Varsovie, quelque mois avant la construction du ghetto.

Mauron

