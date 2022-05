Arth Maël : Étranges étrangers du Duo Kilombo (cirque) La Trinité-Porhoët, 5 juillet 2022, La Trinité-Porhoët.

Arth Maël : Étranges étrangers du Duo Kilombo (cirque) La Trinité-Porhoët

2022-07-05 21:00:00 – 2022-07-05 21:30:00

La Trinité-Porhoët 56490 La Trinité-Porhoët

Le spectacle Étranges étrangers offre quelques instants de légèreté et d’optimisme. Monocycle avec portés, main à main et jonglage lient les deux personnages, qui se fréquentent la tête en bas et partagent la même roue.

