Arth Maël: Danse Distro – Compagnie C’Hoari La Croix-Helléan, 9 août 2022, La Croix-Helléan.

Arth Maël: Danse Distro – Compagnie C’Hoari La Croix-Helléan

2022-08-09 – 2022-08-09

La Croix-Helléan 56120 La Croix-Helléan

« Habituées à se retrouver dans les cafés, Pauline et Nolwenn aiment fréquenter les tavernes et les pubs, Irlandais ou Bretons, pour leur esprit authentique et convivial. Ainsi, de fil en aiguille, leur désir de faire quelque chose de ce que racontent ces lieux s’aiguise, et les amène à questionner le rôle social du bar, du pub, du troquet, de la taverne, du café, du bistrot.

Ces lieux pleins de vie inspirent. Ces endroits qui nous ressemblent, qui coupent du monde, et qui offrent la liberté d’en créer un nouveau. Ce sont des lieux où l’on se rassemble, où l’on s’observe, où l’on se rencontre, où l’on se cherche, où l’on se reconnait, où l’on se sociabilise, où l’on discute, où l’on crée, où l’on vit ». Tout public. A 21h.

+33 2 97 74 08 21

« Habituées à se retrouver dans les cafés, Pauline et Nolwenn aiment fréquenter les tavernes et les pubs, Irlandais ou Bretons, pour leur esprit authentique et convivial. Ainsi, de fil en aiguille, leur désir de faire quelque chose de ce que racontent ces lieux s’aiguise, et les amène à questionner le rôle social du bar, du pub, du troquet, de la taverne, du café, du bistrot.

Ces lieux pleins de vie inspirent. Ces endroits qui nous ressemblent, qui coupent du monde, et qui offrent la liberté d’en créer un nouveau. Ce sont des lieux où l’on se rassemble, où l’on s’observe, où l’on se rencontre, où l’on se cherche, où l’on se reconnait, où l’on se sociabilise, où l’on discute, où l’on crée, où l’on vit ». Tout public. A 21h.

La Croix-Helléan

dernière mise à jour : 2022-05-27 par OT PLOERMEL – Destination Brocéliande