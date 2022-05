Arth Maël: Concert jonglé « BPM » Compagnie Poc Forges de Lanouée, 2 août 2022, Forges de Lanouée.

Arth Maël: Concert jonglé « BPM » Compagnie Poc Forges de Lanouée

2022-08-02 – 2022-08-02

Forges de Lanouée 56120

BPM est un concert jonglé où la musique se regarde et le mouvement s’écoute… Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments de musique, les balles et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements de tambour et les chutes en silences… Du rap indien au funk en passant par l’électro, deux body-percussionnistes-jongleurs et un musicien multi-instrumentiste composent un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle avec le groove! A 21h.

