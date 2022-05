Arth Maël : Concert d’orgue Josselin Josselin Catégories d’évènement: Josselin

Morbihan

Arth Maël : Concert d’orgue Josselin, 14 août 2022, Josselin. Arth Maël : Concert d’orgue Place Notre-Dame Basilique Notre-Dame du Roncier Josselin

2022-08-14 – 2022-08-14 Place Notre-Dame Basilique Notre-Dame du Roncier

Josselin Morbihan En partenariat avec l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés et la Ville de Josselin, Ploërmel Communauté vous invite à un concert d’orgue dans la basilique Notre-Dame du Roncier de Josselin avec un Récital d’orgue avec les organistes de la Basilique. A 17h30. +33 2 97 57 55 23 http://www.academie-musique-arts-sacres.fr/ En partenariat avec l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés et la Ville de Josselin, Ploërmel Communauté vous invite à un concert d’orgue dans la basilique Notre-Dame du Roncier de Josselin avec un Récital d’orgue avec les organistes de la Basilique. A 17h30. Place Notre-Dame Basilique Notre-Dame du Roncier Josselin

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Josselin, Morbihan Autres Lieu Josselin Adresse Place Notre-Dame Basilique Notre-Dame du Roncier Ville Josselin lieuville Place Notre-Dame Basilique Notre-Dame du Roncier Josselin Departement Morbihan

Josselin Josselin Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/josselin/

Arth Maël : Concert d’orgue Josselin 2022-08-14 was last modified: by Arth Maël : Concert d’orgue Josselin Josselin 14 août 2022 Josselin morbihan

Josselin Morbihan