Ploërmel Morbihan Ploërmel Parmi les disciplines traditionnelles du cirque, qui n’a pas entendu parler du lanceur de couteau !? Toujours fascinant, mais souvent conventionnel : il lance, elle est sur la cible. Margo et Rémi tentent d’explorer ensemble les possibilités offertes par cet objet du quotidien en bousculant l’ordre établi. cet artefact pourrait-il faire l’objet de manipulations inattendues et instaurer un dialogue de douceur ? Comment viser et lancer avec grâce ? Jusqu’où peut-on détourner son utilité première ? Fraîchement installés dans le Morbihan, sur le territoire de Ploërmel Communauté, le jongleur et l’équilibriste prennent un nouveau départ autour de ce projet commun. Après deux ans d’entraînement technique au lancer du couteau, le moment est venu de la réalisation. Tout est là pour un résultat aussi inattendu que captivant, le tout lié par leur fascination communes des arts de la piste. A 20h30

poleculturel@ploermelcommunaute.bzh +33 2 97 74 08 21

