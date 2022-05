Arth Maël : Ciné plein air – projection du film d’animation Pil Saint-Léry Saint-Léry Catégories d’évènement: Morbihan

2022-08-11 21:00:00 – 2022-08-11 22:30:00

Réalisé par Julien Fournet (2021). Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l'héritier du trône… Séance en partenariat avec le Ciné Manivel de Redon. Dès 6 ans. À 21h.

