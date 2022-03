ARTgriculture Planty, 26 mai 2022, Planty.

ARTgriculture Planty

2022-05-26 – 2022-05-29

Planty Aube Planty

Eur 130 180 DU 26 au 29 mai : PLANTY – ARTgriculture « A la rencontre de deux mondes ». Artgriculture est un projet artistique visant à créer un lien entre le milieu agricole et le milieu culturel. Il est né dans l’esprit de Nicolas Favre, artiste peintre, pour qui les vestiges du monde agricole revêtent une aura particulière, teintée d’une douce nostalgie. Ces machines, tracteurs, herses, pneus et autres bennes, qui rouillent depuis des décennies au fond des champs, et que l‘on rencontre au gré de promenades campagnardes, lui sont comme des totems métalliques qui portent leur regard bienveillant sur cette campagne, pleine de ces champs, ces friches et ces labours qui ont été toute leur vie. Ce projet est en quelque sorte pour lui une manière de leur rendre hommage, de leur témoigner sa gratitude, son respect, mais aussi dans un certain sens son affection et sa tendresse. Dans le même temps, il est aussi prétexte à relier ces deux deux univers, que sont le monde agricole et le milieu culturel, qui, à part quelques exceptions, se méconnaissent et évoluent plutôt chacun de leur côté, sans vraiment oser se rencontrer. L’ambition de ce projet est de créer cette heureuse rencontre de deux mondes. Sur du long therme, ce projet est pensé pour être reconduit chaque année au sein d’une exploitation agricole différente, afin que cette rencontre prenne vraiment racine dans le temps.

Déroulement de la semaine :

Vous serez accueilli sur le site de la ferme vivante 89-10 à partir de 9h pour le café. Le jeudi, vous prendrez le temps de découvrir des lieux, les encadrants et les participants. Midi : pause déjeuner ensemble avec pique-nique tiré du sac. 13h30/14h, reprise jusque 16h. Il en sera ainsi tous les jours et le dimanche, le stage se clôturera par le vernissage de l’œuvre aux alentours de 16h.

Les acteurs :

– les agriculteurs : il s’agit en premier lieu de rencontrer des agriculteurs qui peuvent être sensible à cette démarche. Ce n’est pas chose facile, mais cette année, Mélanie Petit, paysanne bio, nous a proposé de réaliser ce projet ensemble sur son exploitation. Elle a mis à notre disposition une ancienne cuve de 55 m2 sur laquelle vous pourrez donner libre court à toutes vos fantaisies créatrices !

– les participants : ce stage artistique s’adresse à tous ceux qui souhaitent passer quatre jours au grand air, à aiguiser leur créativité sur un support des plus incongrus, mais où réside justement tout l’attrait et la singularité du propos ! Vous formerez pendant ces 4 jours un petit collectif artistique champêtre, conseillé et accompagné par Nicolas Favre. Il fera bon, sous le doux soleil de mai, de créer ensemble, d’échanger et de découvrir petit à petit cette veuve prendre forme.

– la structure culturelle : ce stage est porté par notre association Tournefou, située à Pâlis. Nicolas, qui anime au domaine des ateliers pour les enfants, nous a fait part de ce projet et nous avons entrepris de le réaliser ensemble, car il répond pleinement à nos objectifs de médiation culturelle en milieu rural. Didier Cnan, photographe, en sera le référent tout au long du stage.

– l’artiste : Nicolas Favre, à l’initiative du projet, vous accompagnera tout au long de ces 4 jours, pour répondre à vos questionnements techniques et alimenter les réflexions théoriques et philosophiques autour de l’Art, de la création et toutes les autres qui ne manqueront pas d’émerger du bout de vos pinceaux !

– l’œuvre : une fois achevée et inaugurée, l’œuvre que vous aurez réalisée aura pour écrin la campagne environnante ! Régulièrement, des clichés seront pris afin de suivre son évolution au fil du temps. Chaque année, lors d’une exposition au domaine, les traces photographiques de cette évolution seront présentées. Œuvre éphémère, oui, mais également évolutive et durable !

– le matériel : il est fourni par l’association. Chacun aura à sa disposition de la peinture, ainsi que divers pinceaux, brosses, de toutes tailles et de toutes formes ! Vous êtes est libre cependant d’apporter votre propre matériel si vous le souhaitez. Dans un soucis de respect de l’environnement et pour soutenir Mélanie dans sa démarche bio dynamique, nous n’utiliserons que de la gouache, peinture dont la dilution se fait à l’eau.

Tarifs : de 130 € à 180 € les quatre jours. Contact : +33 (0)6 73 91 53 08 – fermevivante89.10@gmail.com

fermevivante89.10@gmail.com +33 6 73 91 53 08

DU 26 au 29 mai : PLANTY – ARTgriculture « A la rencontre de deux mondes ». Artgriculture est un projet artistique visant à créer un lien entre le milieu agricole et le milieu culturel. Il est né dans l’esprit de Nicolas Favre, artiste peintre, pour qui les vestiges du monde agricole revêtent une aura particulière, teintée d’une douce nostalgie. Ces machines, tracteurs, herses, pneus et autres bennes, qui rouillent depuis des décennies au fond des champs, et que l‘on rencontre au gré de promenades campagnardes, lui sont comme des totems métalliques qui portent leur regard bienveillant sur cette campagne, pleine de ces champs, ces friches et ces labours qui ont été toute leur vie. Ce projet est en quelque sorte pour lui une manière de leur rendre hommage, de leur témoigner sa gratitude, son respect, mais aussi dans un certain sens son affection et sa tendresse. Dans le même temps, il est aussi prétexte à relier ces deux deux univers, que sont le monde agricole et le milieu culturel, qui, à part quelques exceptions, se méconnaissent et évoluent plutôt chacun de leur côté, sans vraiment oser se rencontrer. L’ambition de ce projet est de créer cette heureuse rencontre de deux mondes. Sur du long therme, ce projet est pensé pour être reconduit chaque année au sein d’une exploitation agricole différente, afin que cette rencontre prenne vraiment racine dans le temps.

Déroulement de la semaine :

Vous serez accueilli sur le site de la ferme vivante 89-10 à partir de 9h pour le café. Le jeudi, vous prendrez le temps de découvrir des lieux, les encadrants et les participants. Midi : pause déjeuner ensemble avec pique-nique tiré du sac. 13h30/14h, reprise jusque 16h. Il en sera ainsi tous les jours et le dimanche, le stage se clôturera par le vernissage de l’œuvre aux alentours de 16h.

Les acteurs :

– les agriculteurs : il s’agit en premier lieu de rencontrer des agriculteurs qui peuvent être sensible à cette démarche. Ce n’est pas chose facile, mais cette année, Mélanie Petit, paysanne bio, nous a proposé de réaliser ce projet ensemble sur son exploitation. Elle a mis à notre disposition une ancienne cuve de 55 m2 sur laquelle vous pourrez donner libre court à toutes vos fantaisies créatrices !

– les participants : ce stage artistique s’adresse à tous ceux qui souhaitent passer quatre jours au grand air, à aiguiser leur créativité sur un support des plus incongrus, mais où réside justement tout l’attrait et la singularité du propos ! Vous formerez pendant ces 4 jours un petit collectif artistique champêtre, conseillé et accompagné par Nicolas Favre. Il fera bon, sous le doux soleil de mai, de créer ensemble, d’échanger et de découvrir petit à petit cette veuve prendre forme.

– la structure culturelle : ce stage est porté par notre association Tournefou, située à Pâlis. Nicolas, qui anime au domaine des ateliers pour les enfants, nous a fait part de ce projet et nous avons entrepris de le réaliser ensemble, car il répond pleinement à nos objectifs de médiation culturelle en milieu rural. Didier Cnan, photographe, en sera le référent tout au long du stage.

– l’artiste : Nicolas Favre, à l’initiative du projet, vous accompagnera tout au long de ces 4 jours, pour répondre à vos questionnements techniques et alimenter les réflexions théoriques et philosophiques autour de l’Art, de la création et toutes les autres qui ne manqueront pas d’émerger du bout de vos pinceaux !

– l’œuvre : une fois achevée et inaugurée, l’œuvre que vous aurez réalisée aura pour écrin la campagne environnante ! Régulièrement, des clichés seront pris afin de suivre son évolution au fil du temps. Chaque année, lors d’une exposition au domaine, les traces photographiques de cette évolution seront présentées. Œuvre éphémère, oui, mais également évolutive et durable !

– le matériel : il est fourni par l’association. Chacun aura à sa disposition de la peinture, ainsi que divers pinceaux, brosses, de toutes tailles et de toutes formes ! Vous êtes est libre cependant d’apporter votre propre matériel si vous le souhaitez. Dans un soucis de respect de l’environnement et pour soutenir Mélanie dans sa démarche bio dynamique, nous n’utiliserons que de la gouache, peinture dont la dilution se fait à l’eau.

Tarifs : de 130 € à 180 € les quatre jours. Contact : +33 (0)6 73 91 53 08 – fermevivante89.10@gmail.com

Planty

dernière mise à jour : 2022-02-24 par