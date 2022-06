Stage de dessins et de modele vivant Artgraphe Catégorie d’évènement: Paris

Stage de dessins et de modele vivant Artgraphe, 20 février 2023 10:30, . 20 – 24 février 2023 Sur place 169€ https://artgraphe.fr/stage-dessin-paris.html

Stage de dessins et de modele vivant

5 cours

5 Cours de 2h30

Vendredi 24 février de 10 h 30 à 13 h 00 Dessi Artgraphe 35 rue de la clef 75005 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris lundi 20 février 2023 – 10h30 à 13h00

Heure : 10:30 - 13:00
Age minimum 18
Age maximum 99

