ArtGi Expo Argilliers Argilliers Catégories d’évènement: Argilliers

Gard

ArtGi Expo Argilliers, 30 avril 2022, Argilliers. ArtGi Expo Argilliers

2022-04-30 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 18:00:00

Argilliers Gard Argilliers La commune d’Argilliers met à l’honneur ses artistes le 30 avril et le 1er mai (artistes de sculptures, peintures, bijoux, bois, photographies…) avec le printemps des vignerons organisé par les Boissettiers. secretariat@argilliers.fr +33 4 66 22 80 24 Argilliers

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Argilliers, Gard Autres Lieu Argilliers Adresse Ville Argilliers lieuville Argilliers Departement Gard

Argilliers Argilliers Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argilliers/

ArtGi Expo Argilliers 2022-04-30 was last modified: by ArtGi Expo Argilliers Argilliers 30 avril 2022 Argilliers gard

Argilliers Gard