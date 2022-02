artgenève Party 2022 Centre d’art contemporain, 5 mars 2022, Genève.

18h-22h MAMCO Nocturne, entrée libre, guides volants (FR/ENG) 20h30-21h30: visites flash toutes les 30 minutes (FR/ENG) Verena Loewensberg : une rétrospective, Geraldo de Barros, Jo Baer Centre d’Art Contemporain Genève Nocturne, entrée libre, guides (FR/ENG) 20h30-21h30: visites flash proposées par l’équipe de médiation Départ des groupes à l’accueil toutes les 30 minutes The Puppet Show avec Jasmine Gregory, Nils Amadeus Lange, Reba Maybury, Denis Savary, Linda Semadeni, Ser Serpas & Latefa Wiersch, 2ème étage Across the Policed World: A Transnocturnal Huayño,de Chuquimamani-Condori, 3ème étage Centre de la Photographie Genève: ouverture tardive, entrée libre Indocile et tendre, Anne Morgenstern 18h Visite guidée de l’exposition The Puppet Show par Mohamed Almusibli, curateur de l’exposition Centre d’Art Contemporain Genève 18h30 Lancement Mousse Magazine #78 Lobby du MAMCO et du Centre d’Art Contemporain Genève 19h Art Talk : rencontre avec Jasmine Gregory & Latefa Wiersch Discussion en anglais, animée par Asma Barchiche Salle de conférence du Bâtiment d’art contemporain, rez-de-chaussée 20h Visite guidée de l’exposition Geraldo de Barros par Paul Bernard, curateur de l’exposition MAMCO Bar Dj set : Buvette (CH / Pan European recording) Dans le cadre de cet évènement, les galeries du Quartier des Bains seront ouvertes jusqu’à 20h

Dans le cadre de sa 10e édition, le MAMCO et le Centre d’Art Contemporain Genève accueillent la soirée de clôture d’artgenève le samedi 5 mars 2022.

Centre d’art contemporain Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève



