Agenda ateliers d’initiation aux métiers d’art 8 novembre – 6 décembre ARTFLO Sur inscription.

Révéler le pouvoir de vos mains chez ARTFLO !

Venez vous initiez aux métiers de la main aux côtés de nos artisans d’art partenaires, dans un nouveau lieu unique à Bordeaux. ARTFLO, nouveau lieu de vie 100% dédié aux métiers d’art débarque dans votre quotidien !

Au programme en novembre et en décembre :

Initiation maroquinerie – piqûre main

Initiation cuivre

Initiation bijouterie – argent

Initiation vitrail

A chaque fois, repartez avec votre propre création. Tous nos ateliers sont réalisés auprès de véritables professionnels qui n’ont qu’une hâte: vous transmettre leur passion et leur savoir-faire ! Vous viendrez vous initier au sein même de leurs ateliers et passerez un moment suspendu qui vous reconnectera à la matière et au pouvoir du FAIRE.

Nous vous attendons nombreux.ses !

ARTFLO 190 rue achard Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T18:00:00+01:00 – 2023-11-08T21:30:00+01:00

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T21:30:00+01:00

Arnaud Brossard