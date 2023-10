Cet évènement est passé Les Soirées Bleues by ARTFLO ARTFLO Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Les Soirées Bleues by ARTFLO ARTFLO Bordeaux, 24 octobre 2023, Bordeaux. Les Soirées Bleues by ARTFLO 24 et 25 octobre ARTFLO Entrée libre. Visite gratuite. Ateliers sur inscriptions. ARTFLO vous ouvre ses portes et vous convie à ses premières soirées bleues ! Le concept ? Deux nocturnes portes-ouvertes à l’occasion desquelles vous pourrez vous initiez aux métiers de la main ! Les 24 & 25 octobre – de 18H à 22H, ARTFLO vous accueille pour vous faire découvrir nos ateliers et nos pépites. L’occasion parfaite pour une sortie culturelle en famille, entre amis et même en amoureux ! Au programme Animations, quizz, foodtruck, musique et initiations aux métiers de la main. Des visites guidées sont également prévues. Vous saurez TOUT sur ARTFLO, l’histoire des bâtiments, le lieu, ses pépites et sa mission. Attention, les places sont limitées ! DRESS CODE: Tenue bleue exigée !

