Artextures Musée de la Toile de Jouy, 14 avril 2022, Jouy-en-Josas.

Artextures

du jeudi 14 avril au dimanche 15 mai à Musée de la Toile de Jouy

Ce concours international de l’art textile contemporain dévoile des artistes au savoir-faire exceptionnel avec une mise en lumière de 36 oeuvres où s’associent couleurs et matières pour créer un univers unique et propre à chaque artiste. Affiliée à l’Association France Patchwork, Artextures organise tous les deux ans un concours dans le but de promouvoir et soutenir des talents de l’art textile contemporain et de les inscrire dans l’histoire de ce patrimoine vivant. Sur 84 dossiers déposés en 2020, 36 oeuvres réalisées par des artistes de 9 nationalités différentes ont été sélectionnées par un jury de professionnels. Tenture au crochet, laine à carder, filet en ficelles, broderies, tissages autant de techniques et matières extrêmement variées qui enrichissent le parcours de visite. Artextures y accueille en tant qu’invitée d’honneur la plasticienne coloriste Ysabel de Maisonneuve. L’artiste explore l’espace et le mouvement à travers le medium textile. Ses créations tentent d’illustrer l’impalpable, d’habiller le vent, d’accrocher un rayon de lumière et de tisser la couleur. Elle crée un dialogue entre la matière et le geste. Cette création ainsi que celles des lauréats seront visibles pendant 1 mois dans l’Orangerie du Musée de la Toile de Jouy. A travers cette présentation du dynamisme des créateurs, les visiteurs s’immergent dans l’esprit de liberté qui anime l’art textile, éveillant ainsi des émotions et des sensations surprenantes.

Tarif d’entrée entre 6 et 4€

L’exposition itinérante Artextures revient au Musée de la Toile de Jouy du 14 avril au 15 mai 2022.

Musée de la Toile de Jouy 54 rue charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas Yvelines



