Artextures 11e édition – Exposition temporaire 2021-07-03 – 2021-08-28 La Manufacture Bohin 1, le bourg

Saint-Sulpice-sur-Risle Orne Saint-Sulpice-sur-Risle Le concours d'art contemporain textile international organisé par l'association France Patchwork est toujours un délice pour les yeux !

Chaque édition rassemble le fleuron de la création textile et permet de voir les dernières créations d'artistes reconnus et d'en découvrir de nouveaux.

Chaque édition rassemble le fleuron de la création textile et permet de voir les dernières créations d’artistes… visite@bohin.fr +33 2 33 24 89 38 http://www.bohin.com/ Le concours d’art contemporain textile international organisé par l’association France Patchwork est toujours un délice pour les yeux !

dernière mise à jour : 2021-03-12

