ArtExplorer Marseille 2e Arrondissement, 19 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

ArtExplorer Marseille 2e Arrondissement

2022-05-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-29 19:00:00 19:00:00

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Après sa présentation à l’Exposition universelle de Dubaï, venez découvrir le projet et la maquette d’ArtExplorer, le premier bateau-musée au monde qui partira de Marseille en 2023 !



Du 19 au 29 mai, venez nous rencontrer sur le Vieux Port, en face de l’Hôtel de Ville !



Art Explora inaugurera en 2023 un bateau-musée qui sillonnera les mers du monde pour proposer aux visiteurs du monde entier des expériences artistiques et culturelles innovantes.



Convaincue de la nécessité d’aller à la rencontre des publics, la fondation Art Explora met la mobilité au cœur de ses dispositifs, et a choisi les ports, lieux d’échanges et de dialogues par excellence, comme destinations de son musée itinérant ArtExplorer, en faisant ainsi un trait d’union entre les différents participants de cette grande aventure maritime culturelle.



Pour son premier voyage en 2023, ArtExplorer s’élancera du Vieux Port de Marseille pour un premier parcours en Méditerranée, espace de rencontres et d’échanges millénaires. Le bateau-musée se rendra dans 15 pays et proposera dans chaque ville visitée une expérience artistique inédite en collaboration avec les institutions, les commissaires et les acteurs locaux. A travers l’expérience proposée, les artistes, en dialogue avec des publics de tous horizons, questionneront les grands enjeux contemporains en Méditerranée.



Art Explora présente en avant-première pour les Marseillais la maquette du bateau-musée, précédemment exposée au sein de l’Exposition universelle de Dubaï, pour faire découvrir le projet ArtExplorer et annoncer toutes les étapes de son premier voyage.





— Au programme —

• 10 jours festifs sur le Vieux Port

• Présentation de la maquette

• Exposition vidéo

• Rencontre avec l’équipe

Du 19 au 29 mai, venez découvrir le projet et la maquette d’ArtExplorer sur le Vieux Port, en face de l’Hôtel de Ville !

https://www.artexplora.org/articles/artexplorer-a-marseille

Après sa présentation à l’Exposition universelle de Dubaï, venez découvrir le projet et la maquette d’ArtExplorer, le premier bateau-musée au monde qui partira de Marseille en 2023 !



Du 19 au 29 mai, venez nous rencontrer sur le Vieux Port, en face de l’Hôtel de Ville !



Art Explora inaugurera en 2023 un bateau-musée qui sillonnera les mers du monde pour proposer aux visiteurs du monde entier des expériences artistiques et culturelles innovantes.



Convaincue de la nécessité d’aller à la rencontre des publics, la fondation Art Explora met la mobilité au cœur de ses dispositifs, et a choisi les ports, lieux d’échanges et de dialogues par excellence, comme destinations de son musée itinérant ArtExplorer, en faisant ainsi un trait d’union entre les différents participants de cette grande aventure maritime culturelle.



Pour son premier voyage en 2023, ArtExplorer s’élancera du Vieux Port de Marseille pour un premier parcours en Méditerranée, espace de rencontres et d’échanges millénaires. Le bateau-musée se rendra dans 15 pays et proposera dans chaque ville visitée une expérience artistique inédite en collaboration avec les institutions, les commissaires et les acteurs locaux. A travers l’expérience proposée, les artistes, en dialogue avec des publics de tous horizons, questionneront les grands enjeux contemporains en Méditerranée.



Art Explora présente en avant-première pour les Marseillais la maquette du bateau-musée, précédemment exposée au sein de l’Exposition universelle de Dubaï, pour faire découvrir le projet ArtExplorer et annoncer toutes les étapes de son premier voyage.





— Au programme —

• 10 jours festifs sur le Vieux Port

• Présentation de la maquette

• Exposition vidéo

• Rencontre avec l’équipe

Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-20 par