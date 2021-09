ARTEX : Journée Arts et Sciences des Systèmes Complexes le 8 octobre 2021 LE TOTEM, 8 octobre 2021, Paris.

ARTEX : Journée Arts et Sciences des Systèmes Complexes le 8 octobre 2021

ARTEX —– A travers plus de 40 animations réparties sur près de 800m², artistes et chercheurs de différentes disciplines partagent avec le grand public leur regard sur la beauté et la complexité du monde qui nous entoure. De **14h à 23h**, petits et grands pourront assister à des spectacles et des performances, explorer la science des systèmes complexes à travers des démos et des installations, ou encore se découvrir une passion pour l’art et la recherche en participant à des ateliers de création. [Voir tout le programme.](https://iscpif.fr/programme-artex/) Cette manifestation culturelle biennale est organisée par l’Institut des Systèmes Complexes de Paris IdF (CNRS) avec le soutien de la Région Île-de-France et des Pépinières Européennes de Création. ### ATELIERS Gratuits, sur inscription, dans la limite des places disponibles : • Création théâtrale sur les systèmes complexes | 9:30-15:30 • Écriture et initiation au stop motion “Nouveaux Mythes, nouveaux Récits” | 14:00-16h30 (écriture), 17:00-20:00 (stop motion). ### TEMPS FORTS • DÉMOS, INSTALLATIONS, EXPOS arts et sciences | 14:00-23:00 • ATELIER Code Créatif et au Traceur Numérique | ATELIER Mondes Imaginaires | 17:00 • MINECRAFT EXPLORER : partez en mission d’exploration scientifique dans le jeu vidéo Minecraft ! | 19:00 • PIÈCE CHORÉOGRAPHIQUE pour quatre interprètes et un essaim de drones | 20:30 • DANCING WITH CHAOS, création musicale collective | 22:00-23:00 ### INFOS Événement gratuit, inscriptions obligatoires **Pass sanitaire exigé** Tous Publics 14:00-23:00 LE TOTEM, 11, place Nationale, 75013, Paris Food Truck 20:00-22:00

ARTEX vous ouvre ses portes le 8 octobre 2021 pour célébrer ensemble la Fête de la Science au cours d’une journée Arts et Sciences des Systèmes Complexes!

