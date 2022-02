Arteven à la chapelle Saint Joseph Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven

Arteven à la chapelle Saint Joseph Lesneven, 22 avril 2022, Lesneven. Arteven à la chapelle Saint Joseph place du château chapelle Saint Joseph Lesneven

2022-04-22 14:00:00 – 2022-05-04 18:00:00 place du château chapelle Saint Joseph

Lesneven Finistère Lesneven «Voyage » « Jardin » et « Eau » Les peintres de l’association Arteven, vous invitent au « Voyage ». Elles racontent des paysages, des visages de Bretagne ou de contrées lointaines. Enfin de retour, elles vous font découvrir leur « Jardin ». « L’eau » est aussi un de leurs thèmes d’inspiration. Elles proposent une exposition, en toute liberté, de peintures figuratives ou abstraites (huile, acrylique, gouache…) et de sculptures (fer, papier, terre..). president@cfacl.fr +33 6 62 86 48 25 «Voyage » « Jardin » et « Eau » Les peintres de l’association Arteven, vous invitent au « Voyage ». Elles racontent des paysages, des visages de Bretagne ou de contrées lointaines. Enfin de retour, elles vous font découvrir leur « Jardin ». « L’eau » est aussi un de leurs thèmes d’inspiration. Elles proposent une exposition, en toute liberté, de peintures figuratives ou abstraites (huile, acrylique, gouache…) et de sculptures (fer, papier, terre..). place du château chapelle Saint Joseph Lesneven

dernière mise à jour : 2022-02-07 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lesneven Autres Lieu Lesneven Adresse place du château chapelle Saint Joseph Ville Lesneven lieuville place du château chapelle Saint Joseph Lesneven Departement Finistère

Lesneven Lesneven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesneven/

Arteven à la chapelle Saint Joseph Lesneven 2022-04-22 was last modified: by Arteven à la chapelle Saint Joseph Lesneven Lesneven 22 avril 2022 finistère Lesneven

Lesneven Finistère