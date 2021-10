Paris LE BAL BLOMET île de France, Paris ARTESKOR ORKESTRA – HONG LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

ARTESKOR ORKESTRA – HONG LE BAL BLOMET, 3 décembre 2021, Paris.

Un album entre jazz et classique du grand ensemble instrumental ARTESKOR ORKESTRA avec un casting de rêve. Arteskor Orkestra est un grand ensemble jazz avec une esthétique empruntant au courant «impressionniste» de la musique savante française du début du XXè siècle (Debussy, Ravel). Les compositions originales sont de Laurent Bonnot. Dix musiciens exceptionnels sont réunis pour offrir une musique savante, contemporaine et résolument accessible pour tous. Le Big Band «traditionnel» de jazz est revisité. La flûte et le hautbois remplacent les trompettes, la clarinette, le saxophone soprano et la clarinette basse se substituent aux saxophones et les cors prennent la place des trombones. Le contrepoint, les techniques de compostions plus modernes ainsi que l’apport de la forme Sonate sont le fondement d’Arteskor Orkestra. Pour célébrer la sortie sur Juste Une Trace de l’album HONG, le grand ensemble se produira pour un tout premier concert au Bal Blomet. Une représentation inédite qui s’écoute comme on regarde du grand cinéma. Le casting est de rêve, les scènes se succèdent, les dialogues sont riches, les émotions fusent. Le tout est projeté méticuleusement, soigneusement et passionnément. Il s’agit donc d’une grande première : les compositions originales seront interprétées en public pour la première fois. Concerts -> Jazz LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

