Artes flamenco y toros Tercis-les-Bains, 1 mai 2022, Tercis-les-Bains.

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 15:00:00

Tercis-les-Bains Landes Tercis-les-Bains

EUR 15 15 Journée taurine

A 10h initiation à la course landaise, corrida et toreo de salon, 10h30 messe de l’aficion avec Bandas, toreo de salon ( initiation à la course landaise et corrida), 12h30 encierro des enfants, 13h apéro tapas et paëlla géante, 15h capea avec l’école taurine Adour Aficion de Richard Milian.

Exposition d’art, dressage artistique, spectacles stages flamenco, défilé de mode flamenca, initiation taurine, marché artisanal, animations enfants.

Pena maestria

Tercis-les-Bains

