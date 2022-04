Artes flamenco y toros Tercis-les-Bains Tercis-les-Bains Catégories d’évènement: Landes

2022-04-29 09:00:00 – 2022-05-01

Tercis-les-Bains Landes Tercis-les-Bains 3 journées autour des arts taurins et la culture flamenca.

Exposition d’art, dressage artistique, spectacles stages flamenco, défilé de mode flamenca, initiation taurine, marché artisanal, animations enfants. 3 journées autour des arts taurins et la culture flamenca.

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

