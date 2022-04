Artes flamenco y toros

2022-04-30 09:00:00 – 2022-04-30 01:00:00 12 12 EUR Journée flamenca

Exposition d’art, dressage artistique, défilé de mode, stage de danse, spectacles flamenco avec Lucas El Luco et ses danseurs. Restauration apéro tapas et poulet grillé au feu de bois façon sévillane le midi.

Dès 20h apéro tapas avec spectacle flamenco puis ambiance bodega en soirée. Journée flamenca

