Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre, Orne ARTerritoire – Exposition au Jardin Intérieur à Ciel Ouvert Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

ARTerritoire – Exposition au Jardin Intérieur à Ciel Ouvert, 8 mai 2021-8 mai 2021, Athis-Val de Rouvre. ARTerritoire – Exposition au Jardin Intérieur à Ciel Ouvert 2021-05-08 – 2021-09-19 Athis-de-l’Orne 6 Chemin du Lavoir (Athis-de-l’Orne)

Athis-Val de Rouvre Orne Avec Catherine Stoessel

Peintre plasticienne – Dr en Art- thérapie Université Paris V Descartes (Ronai – Orne) Peintures dans la Galerie Libre Cours du jardin « Effleurer » – encres aquarelles – papier – toile

Installation dans le jardin de peintures inspirées par ce jardin « Pas de pot ! Mais si ! » Avec Catherine Stoessel

Installation dans le jardin de peintures inspirées par ce jardin « Pas de pot ! Mais si ! »

Détails Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre, Orne Autres Lieu Athis-Val de Rouvre Adresse Athis-de-l'Orne 6 Chemin du Lavoir (Athis-de-l'Orne) Ville Athis-Val de Rouvre