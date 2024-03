ARTEMPO : Salon des arts plastiques 2024 Quai des arts Cugnaux, samedi 2 mars 2024.

ARTEMPO : Salon des arts plastiques 2024 Le salon Artempo rassemble, autour de l’artiste invitée AndréA, une dizaine d’artistes professionnels venant d’horizons divers et de toute la France.

Cet événement est consacré […] 2 – 23 mars Quai des arts

Cet événement est consacré aux arts plastiques dans leur multiplicité de formes, d’expression et de techniques actuelles.

Plus d’une centaine d’œuvres à venir contempler : peinture, sculpture, gravure, photographie, dessin, illustration et installation, pour créer une scénographie foisonnante de couleurs, de textures et de matières.

Les différents rendez-vous :

Samedi 2 mars

• Vernissage du salon à 12h

Mercredi 13 mars

• Atelier famille (dès 7 ans) ouvert aux parents de 14h30 à 16h

3€ (gratuit pour un accompagnateur) – Sur réservation

Samedi 23 mars

• Rencontre avec les artistes à 15h

• Remise des prix à 17h

Quai des arts Quai des arts, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie