Artempo fête ses 20 ans cette année. A cette occasion, le Centre d’arts visuels et l’Espace d’exposition vont accueillir les œuvres de vingt artistes primés des éditions précédentes. Des artistes venant d’horizons divers, plus d’une centaine d’œuvres à venir contempler : peinture, sculpture, gravure, photographie, papier, dessin, illustration et installations. Pour marquer cet anniversaire trois prix seront décernés toutes catégories confondues (prix du public, prix des scolaires, prix du jury) à trois « artistes coup de cœur ». Les différents Rendez-Vous : samedi 08 janvier • Inauguration du salon à 18h samedi 29 janvier • Rencontre avec les artistes invités à 15h • Atelier jeune public (dès 7 ans) ouvert aux parents de 10h30 à 12h30 • Clôture du Salon à 17h Entrée libre et gratuite, sous réserve de modifications des mesures sanitaires gouvernementales. Artempo fête ses 20 ans cette année. A cette occasion, le Centre d’arts visuels et l’Espace d’exposition vont accueillir les œuvres de vingt artistes primés des éditions […] Quai des arts – Centre arts visuels – Espace exposition Quai des arts – Centre arts visuels – Espace exposition, Cugnaux

