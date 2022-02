Artemisia Gentileschi | Théâtre Fouesnant, 3 mars 2022, Fouesnant.

Artemisia Gentileschi | Théâtre l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

2022-03-03 – 2022-03-03 l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère Fouesnant

n 1612, en Italie, le célèbre peintre Agostino Tassi est accusé du viol de la jeune artiste Artemisia Gentileschi à qui il enseignait la perspective. Le père d’Artemisia porte l’affaire devant le tribunal papal. S’en suit un procès trépidant qui a agité, pendant neuf mois, la Rome de la Renaissance.

Cette pièce du groupe vertigo, compagnie dont le travail nous enthousiasme de longue date puisque nous l’avons accompagné sur de nombreux spectacles (Pronom, Dom Juan, Love and Information…), remet en scène ce procès quatre siècles plus tard. À partir des transcriptions d’audiences conservées jusqu’aujourd’hui et d’écriture de plateau, il s’empare avec un humour féroce de cette affaire hors norme. Il convoque l’œuvre peinte, puissante et viscérale, d’Artemisia Gentileschi peinte en réaction au viol et à ce procès humiliant.

Le spectacle mêle reconstitution, mythe et regard contemporain pour raconter l’histoire d’une femme qui s’est défendue et a pris sa revanche à travers son art, avant de devenir une des plus grandes peintres de son temps. Des enjeux qui, 410 ans plus tard, résonnent singulièrement avec notre actualité et les suites du mouvement #metoo.

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

