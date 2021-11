Artemisia Gentileschi – Groupe Vertigo Tréguier, 21 janvier 2022, Tréguier.

Artemisia Gentileschi – Groupe Vertigo Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier

2022-01-21 – 2022-01-21 Théâtre de l’Arche Place de la République

Tréguier Côtes d’Armor

D’après le texte It’s true, it’s true, it’s true d’Ellice Stevens et Billy Barrett,et les transcriptions du procès intenté à Agostino Tassi en 1612.En 1612 en Italie, le célèbre peintre Agostino Tassi est accusé du viol de la jeune artiste Artemisia Gentileschi, à qui il enseignait la perspective. Quatre siècles plus tard, cette pièce remet en scène le procès trépidant qui a agité pendant neuf mois la Rome de la Renaissance. Elle convoque l’œuvre puissante et viscérale d’Artemisia Gentileschi peinte en réaction et elle révèle des enjeux qui résonnent singulièrement avec notre actualité et les suites du mouvement #metoo.A partir des transcriptions du procès ayant survécu et d’écriture de plateau, le groupe Vertigo s’empare avec un humour féroce de cette affaire hors norme.La pièce mêle reconstitution, mythe et regard contemporain, pour raconter l’histoire d’une femme qui s’est défendue et a pris sa revanche à travers son art, avant de devenir une des plus grandes peintres de son temps.

Dès 15 ans. Réservation conseillée auprès du bureau d’accueil du théâtre.

contact.archesillon@lannion-tregor.com +33 2 96 92 19 42 http://www.lannion-tregor.com/fr/sport-culture/les-equipements-culturels/l-arche-le-sillon.html

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier

