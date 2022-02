Artémise, capitaine de vaisseaux Galerie De natura rerum, 4 mars 2022, Arles.

Artémise, capitaine de vaisseaux

Galerie De natura rerum, le vendredi 4 mars à 18:00

Violaine Sebillotte Cuchet sera présente à la librairie De natura rerum vendredi 4 mars à 18h pour présenter et dédicacer son ouvrage, Artémise, capitaine de vaisseau dans l’Antiquité grecque (Fayard). Au fil d’une enquête sur les traces d’Artémise, capitaine de vaisseaux à la tête de la cité d’Halicarnasse au ve siècle av. J.-C., Violaine Sebillotte Cuchet dévoile les vies possibles des femmes de l’Antiquité grecque, celle d’Artémise comme celles de ses contemporaines, et bouscule les convictions les plus tenaces quant à la place et au regard porté par les Anciens sur les femmes au pouvoir. Pour les auditeurs d’Hérodote, il ne faisait pas de doute qu’Artémise, capitaine de vaisseaux qui s’était illustrée à Salamine au ve siècle av. J.-C., avait effectivement participé à la célèbre bataille navale, elle qui avait dirigé la cité d’Halicarnasse et qui, bien que Grecque, avait été membre de l’état-major perse. Pour les historiens postérieurs, l’exploit d’Artémise est en revanche incroyable : comment des citoyens d’Halicarnasse auraient-ils pu accepter qu’une femme les gouverne et commande leurs navires ? À partir du cas singulier d’Artémise, Violaine Sebillotte Cuchet mène une vaste enquête. Elle dévoile le regard que les habitants des cités grecques portaient sur les femmes au pouvoir, les rapports de force qui organisaient alors les relations sociales, les manières de construire la masculinité, la féminité et l’altérité barbare. La vie d’Artémise, longtemps considérée comme exceptionnelle, s’éclaire ici des fragments de vie connus des autres femmes de l’Antiquité grecque, contre les stéréotypes construits au fil des siècles. Violaine Sebillotte Cuchet est professeure d’histoire grecque ancienne à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est spécialiste d’histoire des femmes et du genre. [Pour commander ou réserver l’ouvrage.](https://librairie.denaturarerum.fr/9782213718002)

Entrée libre

Violaine Sebillotte Cuchet sera présente à la librairie De natura rerum vendredi 4 mars à 18h pour présenter et dédicacer son ouvrage, Artémise, capitaine de vaisseau dans l’Antiquité grecque (Fayard)

Galerie De natura rerum 50 rue du Refuge 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T18:00:00 2022-03-04T20:00:00