Artémis Auberge des Planchas, 27 novembre 2021, Laussonne. Artémis

Auberge des Planchas, le samedi 27 novembre à 21:00

Si à la question “Où est le bonheur?” vous préférez “Pourquoi le malheur ?”, alors accourez !

5 euros

Concert fusion groove rock

2021-11-27T21:00:00 2021-11-27T23:30:00

