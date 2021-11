Art’Elles Peintures et sculptures Chateau de Bourgogne ESTAIMPUIS, 27 novembre 2021, Estaimbourg.

Art’Elles Peintures et sculptures

du samedi 27 novembre au dimanche 5 décembre à Chateau de Bourgogne ESTAIMPUIS

### Le groupe Art’Elles et 4 artistes invités investiront le Château de Bourgogne à Estaimbourg (B) du 27 novembre au 5 décembre 2021 pour une exposition « Peintures et Sculptures ». ART’ELLES est avant tout une histoire d’amitié. Leur passion commune pour l’Art réunit les céramistes Evelyne Delanaud, Carol Gabrel et Annie Meersseman, peintre. Ensemble, elles créent en 2008 « Art’Elles » afin d’organiser des expositions, des échanges avec d’autres artistes et avec le public. Joëlle Gerardy, peintre, intègre le groupe en 2017. Pour leur 13ème exposition commune, quatre artistes, Philippe Bertrand, Hélène Ducatillon, Pierre Leroy et Karine Lété les rejoignent. Ces 8 artistes vous invitent au rêve , au partage de leurs univers artistiques, poétiques et au plaisir d’une rencontre les 27 et 28 novembre et le 3,4 et 5 décembre de 14h à 19h. ### Vernissage vendredi 26 novembre à 19h.

entrée libre et gratuite dans le respect des règles sanitaires

Evelyne Delanaud, Carol Gabrel, Joëlle Gerardy et Annie Meersseman du groupe Art’Elles accueillent Philippe Bertrand, Hélène Ducatillon, Pierre Leroy et Karine Lété pour cette belle exposition.

Chateau de Bourgogne ESTAIMPUIS Place de Bourgogne Estaimbourg Tournai-Mouscron



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T19:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T19:00:00