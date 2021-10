Ferrieres-en-gatinais Maison des Métiers d'Art Ferrières-en-Gâtinais Art’elier “Encres naturelles” Maison des Métiers d’Art Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

du jeudi 4 novembre au vendredi 5 novembre à Maison des Métiers d’Art

Par la Médiatrice culturelle Faites l’expérience sensorielle de la fabrication d’encre à base de fruits et de légumes. Enfants dès 3 ans. Réservation obligatoire au 02 38 26 04 05 ou metiersdart@cc4v.fr

Voir https://www.maisondesmetiersdart45.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T10:30:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T15:30:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T10:30:00

