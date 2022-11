Stage d’arts plastiques ARTELI Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Stage d’arts plastiques ARTELI, 10 décembre 2022, Floirac. Stage d’arts plastiques Samedi 10 décembre, 13h30 ARTELI

40€ la demi-journée de stage (matériel entièrement fourni)

L’association Arteli animera un stage d’arts plastiques ouvert au jeune public le 10 décembre 2022 ARTELI 5 avenue Pierre Curie, 33270 FLOIRAC Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Stage d’arts plastiques le 10 décembre 2022 de 13h30 à 17h sur le thème « paysage d’hivers ». Ouvert aux enfants âgés de 8 à 14 ans.

Initiation à la pratique de la peinture acrylique et de la techniques mixtes (encres, collages…) dans un atelier d’artistes. Stage animé par Mélanie Ribaillier, artiste plasticienne (Mélane)

