Artefakt Agency #2 invite ROCCA Gare Saint Sauveur Lille, jeudi 15 février 2024.

Artefakt Agency #2 invite ROCCA LINE-UP : 15 et 16 février Gare Saint Sauveur Entrée libre

Début : 2024-02-15T20:00:00+01:00 – 2024-02-15T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T00:00:00+01:00 – 2024-02-16T00:30:00+01:00

//ROCCA

Originaire de Lille et désormais basée à Paris, Rocca est une DJ dont la musique captive les âmes. Avec son style distinctif et sa passion contagieuse, elle diffuse une atmosphère quasi-hypnotique rythmée d’une techno sombre, électrisante et enivrante. Elle entremêle à merveille dans ses sets mélodies et beats puissants créant ainsi une expérience unique en son genre.

Proche du label Enlace Records depuis 2017, c’est naturellement qu’elle rejoint le roster en 2022 pour son booking et management.

SC https://soundcloud.com/rpca-rocca

//SLOMA

DJ producteur français basé à Lille. Passionné par la musique au sens large, son oreille est très vite captivée par les sons électroniques New beat, et la scène techno/club belge des années 90. Cette musique physique et les réactions du public sont alors une révélation. Depuis les années 2000 et après plusieurs résidences dans les clubs et bars underground lillois (MOOG, tchouka, WIO, Bernadette, GORILLA, Windsor..) il partage des sets spécifiques et variés allant de la deep, à la house au disco jusqu’à la techno. Pourvu que ça groove .. En parallèle de ses dj sets, il développe son univers sonore à travers ses propres productions, toujours dans le but de partager sa passion de façon simple et généreuse, et atteindre un sentiment de communion avec le public.

SC http://soundcloud.com/slomakowski

//908 FUNKSTERS

C’est la jonction entre la House et le Hip-Hop par le sampling de vieux sons Funky/Disco/Soul sur du 125 BPM cuisiné avec amour à la MPC. Le tout orchestré par deux DJs/Beatmakers (Joseph et Alex).

SC https://on.soundcloud.com/Y5WE2g6aLEXbwtTE9

//ĀMMØ

Né, élevé et installé à Lille, derrière ces 4 lettres réside une techno à la fois mélodique, prenante et rythmée. Cette dernière peut également être taillée pour sa puissance et son groove lors de warehouse. Étoile montante d’artefakt, il n’a eu aucune difficulté à trouver sa place dans cette agence prometteuse. Gage de qualité et de talent, son histoire mirobolante est en cours de rédaction.

SC https://on.soundcloud.com/xeFrpN1QbA95dx646

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.