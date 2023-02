*Fantastic mini Domus* & atelier de démonstration de rénovation de tapis. Artefact93, 1 avril 2023, Saint-Denis.

Le samedi 1er avril 11h à 18h : Atelier de démonstration de Jacques Hardy, Rénovation de tapis. Le dimanche 2 avril : 11h à 18h : Atelier créatif Fantastic mini Domus.

Artefact93 2 rue du Cygne 93 200 Saint-Denis Grand Centre Ville Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{“link”: “mailto:artefact93agencedeveloppement@gmail.com”}]

Le samedi 1er avril de 11h à 18h : Autour du tapis d’orient de tradition.

Atelier de démonstration de Jacques Hardy, Rénovation de tapis.

Amateur de tapis d’orient depuis de nombreuses années cette passion se décline en divers aspects dont la recherche, la chine, la connaissance, inépuisable du tapis et de son environnement humain, le souci de la préservation de ces objets d’usage où l’expression artistique souvent surprend le coup de cœur et donc la transmission du savoir-faire ad-hoc.

Contenu de l’atelier : – Initiation à la rénovation de tapis par présentation et transmission de diverses techniques accessibles et mises en pratique sur place, – Présentation de tissages/nouages typiques de quelques pays et régions, – Possibilité de diagnostic et conseil d’intervention sur les tapis apportés par les participants à l’atelier.

Le dimanche 2 avril 11h à 18h : Artefact93 propose un atelier créatif Fantastic mini Domus.

Ce projet créatif, fédérateur comme un voyage autour de sa chambre, en miniaturisant une piéce du quotidien dans une boite à chaussures nous invite à transformer notre vision du quotidien, sublimer le chaque jour.

Atelier participatif pour les enfants, en famille .

L’espace du local d’Artefact93 sera divisé en plusieurs cellules afin de mettre en place des mini ateliers de démonstration des divers savoir-faire.

Pour réaliser une pièce de la maison de votre choix, dans une boîte à chaussures, une dizaine d’artisan.e. s seront présent.e. s pour vous initier à leurs techniques, la céramique, la dorure, la pyrogravure, la menuiserie, la couture, la gravure, le tissage et leurs matériaux de prédilection : tissus, bois, terre, métal…

Vous pourrez, suivant vos envies, créer une chambre réaliste ou une cuisine dans l’espace, coller les meubles au plafond ou inventer le design du futur….

Un processus de création d’une pièce de maison sublimée en tout petit.

Si vous désirez participer, vous devez vous inscrire par mail car les places sont limitées : artefact93agencedeveloppement@gmail.com.



