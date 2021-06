Artefact : atelier de couture bihebdomadaire Lahosse, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Lahosse.

Artefact : atelier de couture bihebdomadaire 2021-07-09 14:30:00 – 2021-09-18 17:30:00 Domaine Fayet 2432 route des Côteaux

Lahosse Landes Lahosse

L’association Artefact vous propose un atelier couture et recyclage textile pour débutants et confirmés de 14h30 à 17h30, les jeudis et vendredis.

+33 7 67 33 91 59

Anita Smith – Pixabay