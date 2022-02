ARTEFACT #0 Digital Necrophony de Mathilde Lavenne 46D du Centre Wallonie-Bruxelles, 17 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 17 février 2022 au samedi 26 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h00

gratuit

Comme une prolongation de la Biennale NOVA_XX se terminant le 13 février, découvrez Mathilde Lavenne et son oeuvre pour un Extra NOVA_XX.

ARTEFACT #0 Digital Necrophony est une production Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains avec le soutien de l’IRCAM, Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique du Centre Georges Pompidou, Le Fabricarium de l’institut Polytech lille.

Existe-t-il un Au-delà numérique ? Et si oui, quels messages pourraient nous en parvenir et sous quelle forme ? Quel serait le lien entre la nature, la matière et le monde de données partagées que nous sommes en train de créer?

Artefact #0 Digital Necrophony est à l’origine une installation sonore et numérique qui s’inscrit dans une démarche de recherche archéologique du médium, de la communication et de l’émergence d’un questionnement métaphysique lié à l’instrument scientifique.

L’installation s’inspire du gramophone à cylindre d’Edison, dont elle reprend la forme mais en transforme le dispositif cherchant à capter à travers les ondes, les fréquences, les vibrations des messages d’une autre dimension.

L’ensemble propose un regard critique sur la façon dont l’ère numérique bouleverse notre rapport à la matière, à la nature. Celle-ci est ici sublimée et mise en abîme par un monolithe de marbre noir isolé et étudié tel un sarcophage, élément étrange, énigmatique et mortuaire.

46D du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004

Contact : 0153019696 info@cwb.fr https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ https://twitter.com/cwb_paris

Date complète :

