Atelier d'ébénisterie Art'ébèn La Vraie-Croix, 20 octobre 2023

Atelier d’ébénisterie Art’ébèn 20 et 21 octobre Art’ébén

Situé à l’entrée de Vannes et du Golfe du Morbihan depuis 2011, l’atelier d’ébénisterie Art’ébèn vous conseille et vous propose de personnaliser / relooker, de rénover, de transformer, de créer votre mobilier pour en faire une pièce unique et fonctionnelle.

Depuis plus de 10 ans, l’atelier spécialisé dans le relooking de meubles et la transformation de mobilier, s’inscrit dans une démarche de développement durable en valorisant du mobilier démodé et du bois usagé. Nous proposons des finitions à base de produits écologiques afin de moins polluer nos intérieurs.

Art’ébén 11 rue du Paradis 56250 La Vraie-Croix La Vraie-Croix 56250 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00

