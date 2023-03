Immersion dans un atelier de bijouterie Arte-Sincero, 27 mars 2023, Yzeron.

Immersion dans un atelier de bijouterie 27 mars – 2 avril Arte-Sincero

Arte-Sincero est un atelier de bijouterie installé à Yzeron et créé en 2012 par Pauline Vernaton et Jaime Hidalgo, un couple Franco Panaméen.

Leurs créations où métaux précieux et pierres fines se rencontrent sont issues d’une véritable transformation de la matière, venez découvrir les différentes étapes de fabrication d’un bijou artisanal.

Pour ces Journées Européennes des Métiers d’Art 2023 ils vous ouvrent les portes de leur atelier.

Au programme : démonstrations de savoir-faire, échanges autour des métiers d’art en général et de leur métier de bijoutier en particulier et exposition ventes de leurs dernières créations en métaux précieux et pierres fines.

Arte-Sincero 19 grande rue 69510 Yzeron Yzeron 69510 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.arte-sincero.com »}, {« type »: « email », « value »: « arte-sincero@outlook.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0649547445 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/arte.sincero.bijoux »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.instagram.com/arte_sincero »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:00:00+02:00 – 2023-03-27T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

