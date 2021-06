Arte Flamenco – Calima Mont-de-Marsan, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Mont-de-Marsan.

Arte Flamenco – Calima 2021-07-01 18:30:00 – 2021-07-01 Place des Arènes Esplanade des Arènes

Mont-de-Marsan Landes

Le collectif barcelonais Calima incarne, depuis 15 ans, le renouveau du flamenco à l’initiative de Juanlu, ex-bassiste et fondateur de Ojos de Brujo. Cette fusion unique flirte aussi bien avec le jazz, la rumba que la musique tzigane. Une explosion de couleurs et de sonorités sur scène pour ces nominés aux Grammy Latinos avec leur premier opus Azul en 2007.

Basse et choeurs : Juan Luis Leprevost

Chœurs : David Porta « El Rubio » et Elsa Formisano

Chœurs et guitare flamenca : Antonio Ramírez

Violon : Lisa Bause

Percussions : Cristóbal Salazar « Tobalo »

Pas de réservation.

Le collectif barcelonais Calima incarne, depuis 15 ans, le renouveau du flamenco à l’initiative de Juanlu, ex-bassiste et fondateur de Ojos de Brujo. Cette fusion unique flirte aussi bien avec le jazz, la rumba que la musique tzigane. Une explosion de couleurs et de sonorités sur scène pour ces nominés aux Grammy Latinos avec leur premier opus Azul en 2007.

Basse et choeurs : Juan Luis Leprevost

Chœurs : David Porta « El Rubio » et Elsa Formisano

Chœurs et guitare flamenca : Antonio Ramírez

Violon : Lisa Bause

Percussions : Cristóbal Salazar « Tobalo »

Pas de réservation.

Le collectif barcelonais Calima incarne, depuis 15 ans, le renouveau du flamenco à l’initiative de Juanlu, ex-bassiste et fondateur de Ojos de Brujo. Cette fusion unique flirte aussi bien avec le jazz, la rumba que la musique tzigane. Une explosion de couleurs et de sonorités sur scène pour ces nominés aux Grammy Latinos avec leur premier opus Azul en 2007.

Basse et choeurs : Juan Luis Leprevost

Chœurs : David Porta « El Rubio » et Elsa Formisano

Chœurs et guitare flamenca : Antonio Ramírez

Violon : Lisa Bause

Percussions : Cristóbal Salazar « Tobalo »

Pas de réservation.

Arte Flamenco

dernière mise à jour : 2021-06-24 par