À l’occasion de ses 30 ans, la chaîne culturelle européenne propose de redécouvrir toute la richesse et l’éclectisme de son univers créatif et esthétique à travers une exposition rétrospective sur les berges de Seine, du 5 septembre au 17 octobre 2022. Cette exposition en plein air offre un retour en images sur les œuvres des grandes signatures du cinéma, du documentaire, de la fiction ou du spectacle vivant : Agnès Varda, Abderrahmane Sissako, Claire Denis, Raoul Peck, Patrice Chéreau… Focus sur ses auteurs engagés, inspirés et les gestes artistiques forts qui ont marqué l’histoire de la chaîne. Gros plan aussi sur l’émotion des premières fois avec la révélation des talents de Romain Duris ou Marina Hands… Un plan-séquence résolument tourné vers l’avenir pour continuer à accompagner l’élan des créateurs de demain. Quai de Seine, rive Droite Place du Châtelet, voie Georges Pompidou 75001 Paris Contact :

