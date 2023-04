Art&Corps – Atelier dansé d’Histoire de l’art musée national Eugène-Delacroix Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Art&Corps – Atelier dansé d’Histoire de l’art musée national Eugène-Delacroix, 26 avril 2023, Paris. Le mercredi 26 avril 2023

de 10h00 à 11h00

.Tout public. A partir de 8 ans. payant Tarif :

5 € pour les enfants (-18 ans)

7 € pour les adultes accompagnateurs

12 € pour les adultes participant à l’atelier

Visite libre du musée comprise dans le billet (le jour même)

Réservation obligatoire : 01 44 41 86 50 // contact.musee-delacroix@louvre.fr En famille, confrontez vos corps aux peintures de Delacroix pour découvrir les détails des œuvres, le sens des postures, la force des mouvements. Les tableaux d’Eugène Delacroix ont tant à nous apprendre ! A l’occasion d’un atelier dansé, venez découvrir par l’observation et le mouvement, le travail du peintre romantique. Notre intervenante vous présentera le musée et ses œuvres et vous accompagnera pour vous approprier, à travers de petits jeux dansés, les peintures exposées. Un moment ludique et familial pour découvrir l’art en mouvement et réaliser vos sensations ! musée national Eugène-Delacroix 6 rue de furstenberg 75006 Paris Contact : 0144418650 contact.musee-delacroix@louvre.fr https://www.musee-delacroix.fr/fr/actualites/evenements/

© Musée du Louvre Atelier dansé d’Histoire de l’art au musée Delacroix

